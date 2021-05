Diego Souza volta a marcar e não poupa elogios ao Grêmio: 'Merecemos a vitória'

O atacante Diego Souza foi importante para o Grêmio mais uma vez. Foi dele o gol de empate na virada tricolor, por 2 a 1, sobre o Internacional, neste domingo à tarde, em pleno Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho. Na saída de campo, ele rasgou elogios ao time do invicto Tiago Nunes.

"Jogo muito disputado, um clássico, jogo de detalhes. Tomamos no primeiro tempo, mas tivemos tranquilidade para colocar as coisas no lugar. Até tivemos chances de fazer mais. A equipe se comportou bem e merecíamos a vitória", afirmou convicto o camisa 29.

Diego Souza foi artilheiro do Brasil em 2020 com 28 gols e, na atual temporada, chegou ao 13º gol em 14 jogos pelo Grêmio, que busca o tetracampeonato estadual.

Dono da melhor campanha, o Grêmio poderá decidir em casa no próximo domingo. Sem falar que o time do invicto Tiago Nunes jogará pelo empate. Ao Internacional restará vencer por dois ou mais gols de diferença. Se vencer por um gol, a disputa será nos pênaltis.

Essa é a 15ª final entre os maiores rivais do Rio Grande do Sul. O Inter foi campeão em 1976, 1991, 1992, 1997, 2011, 2014 e 2015. Já o Grêmio levantou o título em um Gre-Nal em 1962, 1977, 1995, 1999, 2006, 2010 e 2019.