Diego Tardelli celebra marca de 100 jogos no Atlético-MG

"Essa homenagem representa o reconhecimento. Vou fazer dois anos de Atlético, conquistei um título mineiro, recebi várias premiações e fui artilheiro do Brasil no ano passado. Por tudo isso, sou grato ao presidente Alexandre Kalil, que me trouxe para cá, e ao Atlético, pela oportunidade de estar aqui, ao lado de uma torcida que me adora, que me ama e que continua me apoiando", disse Diego Tardelli.

Com 25 anos, Diego Tardelli está no Atlético-MG desde o começo do ano passado. Nesse período, marcou 64 gols em 99 jogos disputados, virando ídolo da torcida e chegando até na seleção brasileira. Por isso, não esconde a sua gratidão por tudo o que conseguiu com a camisa atleticana.

"Hoje, o Atlético já faz parte da minha história. Meus melhores momentos na carreira foram aqui. Já ganhei muitos títulos importantes em outros clubes, mas os momentos que vivi aqui foram diferentes, a identificação com o clube e com a torcida. Tudo de bom aconteceu aqui dentro e é por isso que o Atlético faz parte da minha história", afirmou Diego Tardelli.