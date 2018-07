Diego Tardelli critica declarações de Kalil e diz que problema não é salário

BELO HORIZONTE - O atacante Diego Tardelli criticou, nesta sexta-feira, as declarações que o presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, deu durante a semana. O dirigente indicou que a contratação do ídolo atleticano era difícil por conta do salário, mas o jogador garantiu que os problemas são outros e que seus rendimentos nunca entraram em pauta.

"Os caras (dirigentes do Al-Gharrafa) querem me vender por cinco ou seis milhões (de euros) e o Kalil chega com três (milhões de euros). Os caras não vão me liberar nunca. Ele tinha feito uma proposta de três, três milhões e meio, e eles nem querem escutar. Mas o Kalil jogou a bomba pra mim, como se o problema fosse o meu salário", reclamou Tardelli, em entrevista à Rádio Itatiaia.

Na quarta, também falando à rádio mineira, Kalil havia citado a dificuldade salarial: "Temos dois problemas, primeiro o preço do jogador, segundo o salário. Porque colocar no Twitter que quer vir é fácil. Mas tem que abrir mão de alguma coisa. O Atlético tem uma reserva para ir atrás", havia dito na ocasião.

Tardelli se justificou: "Ele jogou uma baita de uma bomba, uma bucha para mim. A gente nem chegou a conversar de salário. Não chegou nenhuma proposta. O Kalil foi infeliz na declaração dele. Há dois meses, três meses, ele me ligou perguntando se eu queria voltar para o Atlético e eu disse que sim, mas eu acho difícil", disse ele, reclamando que o mandatário o jogou contra a torcida, que o chama de ''mercenário'' nas redes sociais.

O atacante também jogou uma ducha de água fria na torcida. Além do problema financeiro, existem muitos outros empecilhos. "Acabei de chegar, tenho mais um ano e meio de contrato, minha família está feliz, minha filha de 5 anos já está falando inglês, isso é um orgulho pra mim, e no campo também está dando certo para mim", contou.

O jogador falou com a Itatiaia no banco de reservas do Suheim Bin Hamad Stadium, em Doha, pouco antes de entrar em campo pelo Al-Gharafa, pelo campeonato nacional do Catar. Mas as negociações com o Atlético parecem não estar tirando sua concentração. O jogador marcou um gol e deu a vitória ao seu time por 1 a 0 sobre o Qatar SC.

A boa fase de Tardelli, que havia marcado três vezes contra o Al Sailiya, na semana passada, havia sido criticada por Kalil, que chamou o jogador de "burro" por fazer três gols e ganhar moral com a diretoria do time catariano. O atacante minimizou a declaração polêmica. "Eu fiquei bastante chateado primeiramente quando eu li a matéria. Mas depois eu pensei, conheço o Kalil há três anos e sei quando ele está brincando", disse.