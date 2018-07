Diego Tardelli desfalca Atlético-MG contra Botafogo pela Copa do Brasil

BELO HORIZONTE - O Atlético Mineiro vai ter que enfrentar o Botafogo, nesta quinta-feira, no Rio, sem Diego Tardelli. O atacante, que se queixa de dores na coxa esquerda, não viaja com a delegação atleticana para o Rio e está fora do duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Fernandinho deve atuar no time titular.

Tardelli fez um treino especial com bola na segunda, mas não conseguiu trabalhar com o elenco nesta terça-feira. Ele não atua exatamente desde o confronto contra o Botafogo pelo Brasileirão. Depois, ficou fora diante de Náutico, Bahia e Inter. Deve voltar domingo, contra a Portuguesa.

Para compensar a ausência de Tardelli, Guilherme foi relacionado e deve ficar no banco de reservas, como opção para o técnico Cuca. A equipe, assim, deve ser formada por Victor; Marcos Rocha, Réver, Leonardo Silva e Júnior César; Pierre, Josué e Ronaldinho Gaúcho; Luan, Fernandinho e Jô.