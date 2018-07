Diego Tardelli deve ser a novidade nesta quarta contra o São Paulo

BELO HORIZONTE - O técnico Cuca não deve mexer no Atlético que vem sendo titular no Campeonato Mineiro para a estreia na Copa Libertadores, nesta quarta-feira, contra o São Paulo, no estádio Independência, 13 anos depois da última participação da equipe na competição continental. O atacante Diego Tardelli, que retornou na semana passada o clube, tem chance de estrear.

Para encaixar o ídolo atleticano no time, o treinador deverá escalá-lo no lugar de Araújo, pela direita, inicialmente. O Galo deverá entrar em campo com Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Réver e Junior Cesar; Pierre, Leandro Donizete, Ronaldinho, Bernard e Diego Tardelli; e Jô. Durante os treinos, Cuca chegou a pedir que Tardelli e Bernard se revezassem nas pontas.

Diego Tardelli voltará a atuar no Atlético justamente contra o time que o revelou e em uma competição que já venceu, jogando pelo tricolor paulista, em 2005. Na ocasião, o atacante chegou a marcar um gol na final contra o Atlético-PR.

Para começar com o pé direito, o Atlético aposta no bom aproveitamente que tem no estádio Independência, onde está invicto há 22 jogos _ 16 vitórias e 6 empates.

Outro fator que motiva o torcedor atleticano é o fato de o São Paulo nunca ter vencido o Atlético pela Libertadores. Ao todo, foram quatro jogos, sendo três empates e uma vitória alvinegra. Atlético-MG e São Paulo entram em campo às 22h (de Brasília) desta quarta-feira pelo Grupo 3 da Libertadores, que também conta com Arsenal, da Argentina, e The Strongest, da Bolívia.