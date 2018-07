Diego Tardelli e Guilherme voltam aos treinos no Atlético-MG

BELO HORIZONTE - O técnico do Atlético-MG, Levir Culpi, ganhou mais duas boas notícias nesta sexta-feira. Depois de contar com o retorno de Ronaldinho Gaúcho e Neto Berola, o treinador foi informado da liberação dos atacantes Guilherme e Diego Tardelli, recuperados de problemas físicos e em condições de retomar os treinos.

A dupla treinou normalmente nesta sexta, na Cidade do Galo, assim como Ronaldinho. Eles podem voltar ao time já neste fim de semana, na partida contra o Criciúma, domingo, no Ipatingão, em rodada do Campeonato Brasileiro. Já o atacante Jô ainda se recupera no departamento médico e ainda não tem prazo para voltar ao time.

Levir Culpi contou com um reforço inesperado nas atividades. Bernard, de folga antes de se apresentar à seleção brasileira para a Copa do Mundo, participou do treino para manter o preparo físico e rever os amigos. Campeão da Libertadores pelo Atlético em 2013, ele defende atualmente o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Na segunda-feira, ele se apresentará ao técnico Luiz Felipe Scolari, assim como o goleiro Victor e o atacante Jô, também convocados para o Mundial.