Diego Tardelli é liberado e pode voltar ao Atlético-MG

O Atlético Mineiro deve ganhar um importante reforço para o clássico contra o Cruzeiro, domingo, em Uberlândia, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, o atacante Diego Tardelli foi liberado para treinar pelo departamento médico.

Nesta terça-feira, Tardelli realizou apenas um trabalho em separado e ainda não tem retorno garantido ao time. Assim, as próximas atividades da equipe serão decisivas para que o técnico Dorival Júnior definir a situação do atacante, que se contundiu no dia 26 de setembro, na derrota por 2 a 1 para o Grêmio, e já marcou sete gols no Brasileirão.

Já o lateral-esquerdo Eron, substituído durante a vitória por 2 a 1 sobre o Avaí, domingo, por conta de dores na coxa esquerda, fez exame de ressonância magnética nesta terça-feira para avaliar a gravidade da lesão. Caso seja vetado pelo departamento médico, Dorival precisará realizar uma improvisação no Atlético-MG contra o Cruzeiro, já que Fernandinho está suspenso e Leandro segue machucado.