Diego Tardelli é relacionado e pode pegar o Corinthians

O Atlético Mineiro deverá ter o reforço de Diego Tardelli para enfrentar o Corinthians, nesta quinta-feira, no Itaquerão, no complemento da primeira rodada do segundo turno do Brasileirão. O atacante, que estava com a seleção, está relacionado para jogar em São Paulo.

Tardelli foi um dos únicos dois jogadores que não estiveram na Copa que ganharam chance como titular nos dois primeiros jogos do Brasil sob o comando de Dunga. Enfrentou a Colômbia, na sexta, e o Equador, nesta terça-feira. Ele chega ao Brasil nesta noite e ainda não tem a sua escalação definida pelo técnico Levir Culpi, precisando antes ser avaliado pelo preparadores físicos do Atlético.

Outro que volta da seleção direto para a concentração é Douglas Santos. O lateral-esquerdo, contratado recentemente junto à Udinese, estava com o time olímpico do Brasil em Doha (Catar). Ele também está relacionado para o confronto.

No total, são 11 desfalques certos do técnico Levir Culpi, que não pode contar com o goleiro Giovanni, os zagueiro Réver e Emerson, o lateral-esquerdo Pedro Botelho, os volantes Rafael Carioca, Pierre, Josué e Lucas Cândido, os meias Dátolo e Maicosuel e o atacante Marion.