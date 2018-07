Diego Tardelli exalta preparo físico e sonha com a seleção brasileira

BELO HORIZONTE - Mesmo sem espaço nas últimas listas de Luiz Felipe Scolari, Diego Tardelli ainda sonha com uma vaga na seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo. Para seguir com este objetivo, o atacante do Atlético Mineiro aposta na boa forma física e em grandes atuações no Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado entre os dias 11 e 21 deste mês.

"Claro que o Mundial é uma baita vitrine, o mundo todo vai estar vendo. E, se fizer uma baita competição, todos vão enxergar o Atlético-MG e seus jogadores de outra forma. Não só eu, mas valoriza o grupo todo", diz o atacante, ansioso pela disputa do importante torneio. "Pensando numa seleção brasileira, tenho que manter o que venho fazendo. Se mantiver o que venho fazendo no Mundial, as portas vão se abrir no mundo todo. Minha confiança é o que vem prevalecendo no momento", afirma.

Para tanto, Tardelli aposta no diferencial do seu preparo físico. Apesar de estar perto do fim da temporada, o atacante diz estar no "auge" de sua forma, o que deve lhe proporcionar mais chances de brilhar no Mundial. "Não fiz pré-temporada com os outros jogadores. Deveria estar cansado agora, mas, pelo contrário, estou no auge da minha forma física", avalia, surpreso.