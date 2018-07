Diego Tardelli inicia tratamento e vai fazer exame no Atlético-MG

BELO HORIZONTE - O elenco do Atlético Mineiro se reapresentou nesta segunda-feira, um dia após derrotar o Cruzeiro por 2 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, com uma preocupação. O atacante Diego Tardelli iniciou tratamento médico e realizará exame de imagem para detectar a gravidade da lesão sofrida durante o clássico.

No último domingo, Tardelli foi substituído no intervalo da partida no Independência em razão de dores na região posterior da coxa esquerda - o técnico Levir Culpi promoveu a entrada do atacante Carlos. Agora, ele passará por avaliação que vai definir se terá condições de enfrentar o Santos no próximo domingo, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela quinta rodada do Brasileirão.

Os jogadores que participaram da vitória sobre o Cruzeiro, nesta segunda-feira, fizeram trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco disputou um coletivo contra os juniores do Atlético-MG.

Após a atividade, os jogadores atleticanos saíram de folga e só se reapresentam nesta quarta-feira, às 15h30, na Cidade do Galo, quando vão intensificar os trabalhos para o duelo com o Santos.