Diego Tardelli melhora e treina com Atlético-MG na China

O Atlético Mineiro fez, nesta quinta-feira, o primeiro treino da excursão à China. A equipe fez um trabalho tático sob o comando do técnico Levir Culpi no estádio conhecido como Ninho da Fênix, na cidade de Tayiuan. A arena, que tem capacidade para 60 mil torcedores, será o palco do primeiro amistoso da viagem à ásia, neste domingo, diante do Guizhou Renhe.

Diego Tardelli, que desembarcou de cadeira de rodadas na última quarta em Xangai, depois de uma viagem que durou cerca de 30 horas desde Belo Horizonte, com três escalas, participou do treinamento com os companheiros. Pelo Instagram, postou que estava "cansado, longe, offline e ''zuado", mas que "graças a Deus está tudo bem comigo".

Durante a passagem pela China, o Atlético enfrentará o Guizhou Renhe, em Taiyuan, neste domingo, além do Jiangsu Shuntian, em Nantong City, no dia 25, e o Guangzhou Evergrande, dos brasileiros Renê Júnior, Elkeson e Muriqui, em Nanning City, no dia 28.