Diego Tardelli pede e será poupado no Atlético-MG quinta

BELO HORIZONTE - O atacante Diego Tardelli não estará em campo com o Atlético-MG no confronto diante do Coritiba, nesta quinta-feira, no Independência, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele será poupado pelo técnico Cuca, que atendeu um pedido do próprio jogador para ter um descanso.

No início da semana, Diego Tardelli havia reclamado do desgaste excessivo pela sequência de jogos e revelou ter pedido uma "folga" ao treinador. Nesta quarta-feira, ele participou normalmente do trabalho recreativo na Cidade do Galo, mas ficou de fora da lista de relacionados para enfrentar o Coritiba.

A boa notícia ficou por conta do volante Leandro Donizete, que segue avançando em sua recuperação. Se ainda não apareceu entre os relacionados para uma partida, o jogador fez nesta quarta seu primeira trabalho com bola depois de três meses se recuperando de um problema muscular na coxa esquerda.

Outro que participou normalmente do treino recreativo foi o atacante Guilherme. Ele havia sido poupado da atividade de terça por causa de dores na coxa esquerda, mas se recuperou bem e está entre os convocados para a partida.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor, Giovanni, Lee

Laterais: Marcos Rocha, Michel, Richarlyson, Júnior César

Zagueiros: Réver, Leonardo Silva, Emerson

Volantes: Pierre, Josué, Lucas Cândido, Rosinei

Meias: Dátolo, Ronaldinho

Atacantes: Jô, Guilherme, Fernandinho, Neto Berola, Alecsandro, Luan