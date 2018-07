Diego Tardelli sente dores e vira dúvida no Atlético-MG

BELO HORIZONTE - Depois de ser poupado diante do Coritiba, na última quinta-feira, Diego Tardelli era considerado reforço certo para enfrentar o Grêmio domingo. No entanto, o atacante sentiu dores musculares no treino desta sexta e passou a ser dúvida para a partida em Porto Alegre, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tardelli chegou a treinar entre os titulares, mas após a atividade o técnico Cuca revelou o problema físico do atleta. "Eu estava animado, mas agora já não estou mais tanto assim", comentou. "A gente tem que tomar cuidado. Ele estava sentindo que precisava pegar mais corpo e trabalhou em dois períodos."

Outro que virou dúvida foi o atacante Guilherme. O jogador também participou do treino desta sexta, mas, assim como Tardelli, deixou o gramado da Cidade do Galo sem saber se terá condições de viajar com o grupo. De boa notícia, apenas o retorno de Leandro Donizete, que volta a ficar como opção após se recuperar de lesão que o afastava dos gramados desde junho. "O Donizete não dá para usar desde o início. Está parado a mais de 40 dias. Tem que ser um processo gradativo", disse Cuca.