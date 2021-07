Diego valoriza padrão de jogo ofensivo após nova goleada do Flamengo

Avassalador e sem dificuldades, o Flamengo goleou o ABC-RN por 6 a 0, no Maracanã, e encaminhou sua classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Após o jogo, o meia Diego valorizou o resultado e principalmente a força ofensiva.

"O resultado foi excelente. Nós temos uma forma de jogar e devemos respeitá-la, independente do adversário que vamos encarar", disse o jogador na saída do gramado.

Leia Também Flamengo faz 6 a 0 no ABC e encaminha vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, o Flamengo chegou a incrível marca de 21 gols em cinco jogos, com média superior a quatro gols por jogo. Curiosamente coincide com a estreia de Renato Gaúcho à beira do gramado diante do Defensa y Justicia (ARG) no confronto de ida das oitavas de final da Taça Libertadores.

A goleada de 6 a 0 dá ao Flamengo uma excelente vantagem de poder perder por até cinco gols de diferença no confronto de volta, marcado para quinta-feira que vem, na Arena das Dunas, em Natal (RN). Mas Diego não quer saber de comodismo. "Temos que respeitar essa forma ofensiva, agressiva e de gols. É isso que vamos fazer no confronto de volta", completou o jogador.

Ao final do jogo, os jogadores que deram entrevista, como Diego e Michael, vestiram uma camisa com o número 12 em homenagem à Rebeca Andrade, ginasta que conquistou uma medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio. Ela é atleta do Flamengo.

Com cinco vitórias em cinco jogos, Renato Gaúcho agora trabalhará o elenco para o confronto contra o Corinthians, domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O time é o sexto colocado no Brasileirão com 21 pontos.