Digão admite ansiedade para Atlético-MG x Fluminense

"Não tem como esconder a ansiedade", admitiu o zagueiro Digão, campeão brasileiro com o Flu em 2010, que espera poder erguer de novo a taça este ano. "Estamos com o grito de campeão engasgado, mas sabemos que faltam oito batalhas. Temos de estar focados", afirmou o atleta, que reconheceu ter "secado" o Atlético-MG no jogo contra o Santos que, assim como Flu X Grêmio, terminou empatado em 2 a 2.

"Temos um poder de reação muito grande. O grupo, mesmo levando gol, não se abate", disse, sobre a virada sobre a equipe gaúcha, após estar perdendo por 1 a 0. "Infelizmente no final tomamos um gol bobo, mas isso acontece, e vamos buscar (a vitória) na próxima partida".

O elenco se reapresentou nesta quinta-feira, nas Laranjeiras. Os titulares trabalharam na academia e, os reservas, no campo. Os zagueiros Leandro Euzébio e Anderson, que se recuperam de lesão, deram voltas no gramado e devem ser liberados nesta sexta para a preparação física.