Digão celebra gols pelo Flu e exalta: 'Uma das melhores fases da carreira'

Um dos destaques da vitória sobre o Deportivo Cuenca na quinta-feira, que garantiu a classificação do Fluminense às quartas de final da Copa Sul-Americana, Digão disse estar vivendo um dos melhores momentos da carreira. Afinal, o zagueiro tem aparecido bem também no ataque, como diante dos equatorianos, quando marcou um dos gols do triunfo por 2 a 0.

"É um dos melhores momentos da minha carreira. Fico feliz de estar ajudando não só na defesa, mas também fazendo gol. Não é nossa característica, mas quando pinta a oportunidade, a gente procura ajudar. Mas a primeira função é marcar, ajudar lá atrás, isso tem acontecido bem", declarou em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Se a fase é boa, Digão fez questão de a dividir com os companheiros. O jogador, aliás, avaliou que a união do grupo é fator primordial para levar o clube ao título da Sul-Americana. Nas semifinais, o Fluminense vai encarar o Nacional, do Uruguai, em confrontos no dia 24, no Rio, e no dia 31, em Montevidéu.

"União faz a diferença, o grupo é muito fechado, muito focado, todos empenhados nos treinamentos, nos jogos, bem comprometidos. É uma competição difícil, mas o Fluminense é time grande e vamos lutar até o final. Seria um título muito importante para fechar o ano."

Na segunda-feira, porém, o time carioca volta as atenções para o Brasileirão, pelo qual pegará o lanterna Paraná em casa. "Queremos ganhar, são três pontos importantes. Respeitamos a equipe do Paraná, independente da situação que eles vivem na tabela, mas jogando em casa, diante do torcedor, temos que fazer de tudo para conquistar esses pontos que vão ser muito importantes."