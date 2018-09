Digão celebra vitória em Chapecó e fim de tabu: 'Jogo de superação'

O Fluminense quebrou uma escrita na noite desta segunda-feira, no encerramento da 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca derrotou a Chapecoense pela primeira vez na Arena Condá, ao fazer 2 a 1. O zagueiro Digão comemorou o resultado conquistado fora de casa.

"Foi um jogo de superação. Todo mundo sabe o quanto é difícil jogar fora de casa contra a Chapecoense. Mas viemos aqui (Arena Condá), onde nunca havíamos vencido, e acabamos quebrando um tabu. Era uma partida de seis pontos e conquistamos uma vitória mais do que merecida", afirmou o jogador.

Em toda a história, o Fluminense havia enfrentado a Chapecoense fora de casa em três oportunidades, com um empate (0 a 0, em 2016) e duas derrotas (2 a 0, em 2017, e 1 a 0, em 2014). No primeiro turno, o time carioca venceu o rival pela primeira vez na história, por 3 a 1.

O resultado acabou dando certo alívio ao Fluminense, que se distanciou da zona de rebaixamento e acabou a rodada na nona posição, com 34 pontos, a seis da própria Chapecoense, na 17ª colocação. Digão ainda falou sobre os próximos passos do Fluminense no Brasileirão. "Estávamos precisando muito dessa vitória para nos motivar ainda mais. Agora, é descansar e pensar no Grêmio. Vai ser uma verdadeira pedreira", comentou.