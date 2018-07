Digão é apresentado no Fluminense e comemora a 'volta para a casa'

De volta ao Fluminense após cinco anos, o zagueiro Digão foi apresentado nesta quinta-feira no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nas primeiras palavras em sua apresentação, o zagueiro, emprestado pelo Cruzeiro ao clube carioca, comemorou o retorno à sua "casa" e projetou a reedição da dupla de zaga com Gum.

+ Torcedores do Fluminense tentam invadir sede do clube durante reunião

+ Fluminense anuncia contratação do atacante Luciano, ex-Corinthians

+ Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

Digão foi revelado pelo Fluminense em 2013. Naquele ano, foi treinado por Abel Braga, que deixou o clube recentemente, e jogou ao lado de Gum em algumas partidas. Em sua volta ao clube que o projetou para o futebol, disse esperar poder jogar de novo com o companheiro de retaguarda e elogiou a estrutura tricolor.

"Estou muito feliz de voltar para casa. Abri mão de muita coisa para retornar ao Fluminense, clube onde passei a maior parte da minha vida e que devo muita coisa. Não pensei duas vezes. Espero voltar bem, estou motivado e tenho certeza que vai dar tudo certo. Hoje temos um clube estruturado e fico muito feliz", declarou o zagueiro, que vestirá a camisa 14.

"O Gum é um cara que dispensa comentários, é uma pessoa muito boa e de caráter. É um prazer estar voltando e trabalhando com ele. Em 2009, tivemos aquela arrancada e espero ter entrosamento com ele e com a equipe para que a gente cresça no Brasileirão ", completou. Em 2009, ano citado por Digão, o Fluminense engatou uma série de resultados positivos e se livrou do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o que, àquela altura, foi considerado um milagre.

O defensor tem grandes chances de reeditar a parceria com Gum, já que foi titular nos primeiro treinos do Fluminense sob o comando do técnico Marcelo Oliveira, que desfez o esquema com três zagueiros, antes utilizado por Abel Braga. Digão disse estar mais maduro em sua segunda passagem pelo clube das Laranjeiras e enalteceu a preparação para a retomada do Brasileirão após a disputa da Copa do Mundo da Rússia.

"Espero ganhar ritmo com as partidas e ajudar o Fluminense. O Digão que volta hoje é mais maduro, focado e centrado. Espero colocar isso para dentro de campo e ajudar", comentou. "A semana está muito boa, produtiva, estamos treinando bastante. Temos mais alguns dias para ajustar a equipe e voltar ao Brasileirão fazendo bons jogos. Esse é o nosso objetivo", encerrou.