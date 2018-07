Digão, ex-Flu, diz que pagou dívida e contesta risco de prisão

Mais cedo, a juíza Daniela Barbosa Assumpção de Souza determinara que o ex-jogador do Fluminense fosse preso caso não pagasse a multa de dez salários mínimos. A multa se refere à pena pela qual foi condenado em novembro de 2013 por ter sido pego em uma blitz com uma carteira de habilitação falsificada na madrugada do dia 17 de julho de 2012, em Duque de Caxias.

"Fiquei surpreso com esta notícia, principalmente por já ter pago esse valor no início do ano", contestou o jogador. "Logo, pensei que já estivesse tudo resolvido. Não sei se houve falha de comunicação ou em alguma parte do processo, mas minha advogada já está apurando o erro e resolverá tudo da melhor maneira possível."

A advogada de Digão, Thaís Lemos, explicou que "as providências estão sendo tomadas junto à repartição pública competente, uma vez que o pagamento da referida dívida foi honrado antes mesmo da publicação da determinação da magistrada, como pode ser atestado pelo documento de número 3011315154395, recolhido no dia 9 de janeiro de 2015".