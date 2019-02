Digão prevê clima triste no Fla-Flu: 'Semana não é das melhores para jogar bola'

O zagueiro Digão admitiu nesta segunda-feira, após o treinamento do Fluminense no CT Pedro Antônio, na zona oeste do Rio de Janeiro, que o clima para a realização do clássico contra o Flamengo, nesta quinta, no estádio do Maracanã, pela semifinal da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca -, não será dos melhores. Tudo por conta da tragédia ocorrida no CT do rival rubro-negro na última sexta, quando 10 jogadores das categorias de base morreram em um incêndio enquanto dormiam.

"A semana não é das melhoras para jogar bola. Clima muito triste. Todos os jogadores passaram por essa transição de base e sabem como é difícil largar a família longe e ir atrás de um sonho. A gente fica triste. Jovens com futuro promissor, que queriam dar o melhor para as famílias e acontece essa fatalidade. É orar pelas famílias para que Deus possa confortar o coração de todos. É difícil, mas, infelizmente, a vida tem que seguir. Não aconteceu o jogo, agora vai acontecer", disse o defensor.

O clássico seria realizado no último sábado, às 19 horas, e foi adiado pela Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) para esta quinta-feira, às 20h30. No mesmo Maracanã, nesta quarta, às 21h30, o Vasco enfrentará o Resende na outra semifinal da Taça Guanabara. A decisão está marcada para este domingo, às 17 horas.

Digão acredita que o Fluminense não estará mais forte psicologicamente que o Flamengo por conta de tudo o que aconteceu. "Acho que todos ficaram abalados. Sinto como se fosse alguém da minha família. Vivemos essa fase da categoria de base e sabemos como é difícil. Senti muito. Sou pai, sei o quanto é difícil. O Abel (Braga, técnico do Flamengo) sabe muito bem com é essa dor. Infelizmente aconteceu. Lamentamos profundamente. Todos ficaram abalados. Seja Fluminense, Vasco, Botafogo, Flamengo", disse.

O defensor analisou o rival e sabe que o Fluminense terá que jogar bem para vencer. "Começamos a preparação pensando no Flamengo, pensando em parar os pontos fortes deles. São vários, são grandes jogadores, mas temos que pensar na gente. Vamos entrar fortes, para fazer um grande jogo. Esperamos um Flamengo forte, independentemente de quem jogar", completou.