Diguinho e Carlinhos treinam entre os titulares no Fluminense

Durante o treino desta quarta-feira, o técnico Cristóvão Borges indicou duas possíveis mudanças no time do Fluminense para o jogo contra o Coritiba, sábado, no Couto Pereira, pelo Brasileirão. O lateral-esquerdo Carlinhos e o volante Diguinho treinaram entre os titulares, na vaga de Chiquinho e Edson, respectivamente.

O zagueiro Henrique, que passou por uma cirurgia no joelho no início de outubro, treinou com bola pela primeira vez desde que iniciou o treinamento, mas segue trabalhando separadamente dos demais companheiros. A expectativa é que volte defender o time carioca ainda neste ano.

A atividade principal conduzida por Cristóvão foi um trabalho tático que usou metade de campo, com ênfase no desempenho do setor defensivo. O jogadores de frente realizaram um treino de finalizações.

O Flu vai em busca da quinta vitória consecutiva, a segunda fora de casa, no próximo sábado diante do Coritiba, no estádio Couto Pereira. Um bom resultado é fundamental para a equipe carioca se manter na zona de classificação para a Libertadores.