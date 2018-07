Diguinho é vetado e desfalca o Fluminense contra o Grêmio

O técnico Cristóvão Borges mais uma vez terá problemas para escalar o Fluminense no Brasileirão. Além dos suspensos Valencia e Conca, nesta segunda-feira o técnico soube que não poderá contar com o volante Diguinho. Com uma lesão na coxa esquerda, ele foi vetado para a partida de quarta, contra o Grêmio, e é possível que fique fora até mesmo da rodada do próximo final de semana.

Assim, já são três desfalques certos para o meio campo. Por outro lado, o Fluminense poderá ter o retorno de dois jogadores, Edson e Chiquinho, que ficaram de fora das duas últimas partidas também por lesão. O zagueiro Henrique, que saiu no primeiro tempo do clássico com o Flamengo devido a um torção no tornozelo, também deve ter condições.

"O Henrique faz tratamento, não está fora. Vamos tentar liberá-lo para o jogo contra o Grêmio", afirmou um dos médicos do clube, Douglas Santos. "Edson e Chiquinho treinam há alguns dias, na preparação física, e podem ficar à disposição do treinador. A tendência é esta", completou.

Com 36 pontos na classificação, o Fluminense passa por um momento instável no Brasileirão. Após passar a maior parte da competição no G-4, o time agora está apenas na sétima posição, quatro pontos atrás do Corinthians, quarto colocado.