Diguinho exalta 2010 e já se prepara para Libertadores

"Já estou ansioso. Fico pensando como vai ser e quero estrear logo. Todo mundo fala que jogar uma Libertadores é uma bagagem a mais para o jogador. Vai ser a minha primeira Libertadores, quero me preparar muito bem. Espero não ter nenhum tipo de lesão para ajudar o Fluminense a buscar o título e conquistar uma vaga no Mundial", projeta.

Feliz pelo título do Brasileiro e pela vaga na Libertadores, Diguinho avalia que disputou sua melhor temporada da carreira neste ano. "Sem dúvida é o melhor ano da carreira. Além do título está chegando a minha primeira filha, a Ana Clara. 2010 vai ser inesquecível", diz, em uma breve retrospectiva.

Para o volante, que se recuperou de uma grave lesão no tornozelo nas últimas rodadas do Brasileirão, o ano de 2010 ficará marcado pela superação. "O que mais valeu nesse ano foi a superação. Voltei de uma lesão séria, quase tive que operar e senti muita dor. Fiz um tratamento intensivo de fisioterapia e, fazendo uma autoavaliação, acho que realmente me superei, trabalhei e voltei bem na hora fundamental, ajudando a equilibrar o time", avalia.