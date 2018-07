Diguinho sai em defesa de Cuca no Fluminense A eliminação do Fluminense na semifinal da Taça Rio, após derrota para o Botafogo no último final de semana, colocou certa pressão sobre Cuca. Parte da imprensa até especulou sobre a suposta demissão do treinador. Mas a vitória sobre a Portuguesa fora de casa, pelas oitavas de final na Copa do Brasil, parece ter tranquilizado o ambiente.