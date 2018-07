Diguinho treina entre titulares do Flu e deve jogar Apesar da inesperada derrota para o então lanterna América-MG, sábado passado, no Engenhão, a torcida do Fluminense mostra que continua ao lado do time na reta final do Brasileirão. Nesta terça-feira, cerca de 300 torcedores compareçam às Laranjeiras para apoiar a equipe no último treinamento antes do jogo contra Grêmio, nesta quarta, novamente no Engenhão.