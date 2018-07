Diguinho treina normalmente e pode voltar ao Fluminense Os problemas médicos têm centralizado o noticiário diário do Fluminense. Nesta terça-feira, porém, as notícias foram boas. Um dia depois de ficar sabendo que não terá o atacante Emerson para a partida contra o Atlético-PR, no domingo, o técnico Muricy Ramalho certamente gostou de ver o volante Diguinho treinar sem problemas, mostrando já estar recuperado da lesão no tornozelo esquerdo que o afastou dos últimos 14 jogos.