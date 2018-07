Diguinho vê Fluminense seguro com esquema de Renato Gaúcho

RIO - A adoção de um esquema tático com três volantes pelo técnico Renato Gaúcho no Fluminense foi aprovada por Diguinho. Para o jogador, a presença dele, Valencia e Jean juntos, no meio-de-campo, dá mais segurança ao sistema defensivo. Além disso, ele garantiu que se entende bem com os companheiros.

"Esse esquema que o Renato está armando aumentou a proteção na frente da zaga. O Valencia é experiente demais na marcação e o Jean ajuda posicionado mais à frente. Eu tento manter a pegada e dar opções na saída de bola. Já nos conhecemos e sabemos quem ocupa melhor cada espaço, quem é melhor em cada aspecto e esse entrosamento é fundamental", disse.

Na última quarta-feira, o Fluminense conquistou a sua segunda vitória no Campeonato Carioca ao bater o Resende por 1 a 0, no Maracanã. Diguinho admitiu que o time ainda oscila na competição, mas destacou a importância do triunfo, que deixou a equipe em terceiro lugar, com sete pontos.

"Sabemos que ainda não estamos em nossa forma ideal, mas, mesmo assim, conseguimos as vitórias. Do jeito que o campeonato está agora, o mais importante é pontuar o máximo possível para ficar entre os quatro primeiros. Independentemente de tudo, conquistamos os três pontos mais uma vez", afirmou.