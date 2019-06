Dijon derrota o Lens e garante permanência da primeira divisão francesa

O Dijon obteve o direito de permanecer na elite do futebol francês ao bater o Lens por 3 a 1, neste domingo, em casa, pela partida de volta dos playoffs de rebaixamento da França, com dois gols de Sliti e um de Said - Duverne descontou para o time visitante.

Como havia empatado por 1 a 1 na ida, disputada na última quinta-feira no estádio Bollaert-Delelis, em Lens, a equipe do leste francês poderá participar novamente da primeira divisão na temporada 2019/2020.

O Dijon terminou o Campeonato Francês na 18ª colocação, somando 34 pontos, apenas dois atrás do Monaco, um dos maiores clubes do país, que fez campanha desastrosa nesta temporada e terminou apenas em 17º lugar.

Do outro lado, para chegar a este confronto decisivo, o Lens, que terminou a segunda divisão em quinto lugar, teve de passar pelo Paris FC, quarto colocado, nos pênaltis, em jogo único, fora de casa. Na sequência, de novo como visitante, pegou o Troyes, vencendo por 2 a 1 para, enfim, poder disputar o acesso ante o Dijon.

Já o Metz, campeão da divisão de acesso, e o vice Brest conseguiram subir para a primeira divisão e ficarão nos lugares, respectivamente, de Caen, 19º colocado, e Guingamp, que amargou o último posto no Campeonato Francês.