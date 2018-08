Dijon goleia Nice e divide liderança do Francês com o PSG

O Dijon é a grande surpresa do início do Campeonato Francês na temporada 2018/2019. Neste sábado, o clube manteve 100% de aproveitamento ao conquistar a terceira vitória na competição com o expressivo placar de 4 a 0 sobre o Nice, ainda mais que o duelo foi disputado fora de casa.

A goleada deixou o Dijon na cola do Paris Saint-Germain na briga pela liderança do Campeonato Francês. Ambos somam nove pontos e possuem saldo de sete gols, sendo que o PSG só está à frente por causa do número de gols marcados - 9 a 8. Já o Nice está com apenas um ponto, na 17ª posição.

Apesar do placar dilatado, ele só foi construído na etapa final. E quem abriu o caminho para a goleada por o marroquino Nayef Aguerd, que fez 1 a 0 aos 22 minutos. Depois, o tunisiano Oussama Haddadi ampliou aos 38. E o guineense Jules Keita marcou duas vezes, aos 41 e aos 45 minutos.

Ainda neste sábado, o Amiens venceu fácil o Reims por 4 a 1, com dois gols do senegalês Moussa Konate. A rodada também teve dois empates: Nantes e Caen ficaram no 1 a 1, enquanto Montpellier e Saint-Étienne não saíram do 0 a 0. Já o Toulouse superou o Nimes por 1 a 0.