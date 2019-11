Dijon x PSG: como ver ao vivo ao jogo

Dijon e Paris Saint-Germain vão se enfrentar nesta sexta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), no estádio Gaston Gérard, em Dijon, pela 12ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo pela DAZN. O duelo, de contrastes, vai reunir o líder e o lanterna da tabela.

Líder disparado do Francês, o PSG soma 27 pontos, com uma vantagem de oito pontos sobre o vice-líder Nantes. E vem de uma sequência de quatro goleadas em diferentes competições. Na última delas, aplicou 4 a 0 no Olympique de Marselha, também pelo Francês. O Dijon, por sua vez, vive situação totalmente oposta. Soma apenas nove pontos e figura na 20ª e última colocação. O time soma apenas duas vitórias até agora, e seis derrotas. E vem de dois revezes seguidos, um pelo Francês e outro pela Copa da Liga Francesa, que resultou em sua eliminação.

Últimos jogos do Paris Saint-Germain:

27/10 - PSG 4 x 0 Olympique de Marselha (Francês)

22/10 - Club Brugge 0 x 5 PSG (Liga dos Campeões)

18/10 - Nice 1 x 4 PSG (Francês)

5/10 - PSG 4 x 0 Angers (Francês)

1/10 - Galatasaray 0 x 1 PSG (Liga dos Campeões)

Últimos jogos do Dijon: