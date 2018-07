Dilma confirma presença em Congresso da Fifa em São Paulo

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff confirmou nesta quinta-feira sua participação na cerimônia de abertura do 64.º Congresso da Fifa, que será realizado em São Paulo no dia 10 de junho, dois dias antes da abertura da Copa do Mundo - Brasil e Croácia vão se enfrentar na nova Arena Corinthians. Dilma recebeu o convite do próprio presidente da Fifa, Joseph Blatter, em conversa por telefone. De acordo com o Palácio do Planalto, o diálogo durou cerca de 10 minutos e serviu para aproximar os dois líderes a 63 dias do início do Mundial.

Na conversa, Blatter teria acalmado Dilma em relação aos preparativos para o grande evento. "À presidenta, Blatter afirmou a sua "certeza de que a Copa do Mundo será o mundial mais exitoso de todos os tempos", informou a assessoria da presidência da República. O mandatário da entidade máxima do futebol também informou Dilma sobre a venda de ingressos - atingiu a marca de 2,5 milhões de bilhetes, o equivalente a quase 75% do total - e fez o convite para a participação no Congresso, evento tradicional que acontece antes do início dos Mundiais.

Recentemente, tanto Blatter quanto Dilma combinaram que a festa de abertura da Copa, dia 12 de junho, na Arena Corinthians, em São Paulo, não terá discursos de ambos.