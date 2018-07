Dilma dá boas-vindas à Austrália no Twitter, mas erra conta de técnico

SÃO PAULO - Dilma Rousseff usou o Twitter, nesta quinta-feira, para dar boas-vindas à seleção da Austrália, primeira equipe que disputará a Copa do Mundo a desembarcar no Brasil. Mas uma das postagens da presidente tem um erro: marca um perfil falso do técnico australiano, Ange Postecoglou.

"Quero dar as boas-vindas à equipe da Austrália, 1ª seleção estrangeira a desembarcar no Brasil p/ #CopaDasCopas. Desejo ao técnico @AngePostecoglou e a todo o time australiano uma ótima estadia no Brasil e sorte no grupo B da #CopaDasCopas", escreveu a presidente. Na descrição da conta utilizada por Dilma há a informação de que o perfil não é verdadeiro.

A delegação da Austrália chegou ao País na noite de quarta-feira. Desembarcou em Curitiba para uma escala após 20 horas de voo e, depois, seguiu para o Espírito Santo, onde será sua base de treinamentos. Nesta quinta-feira, os jogadores fariam um primeiro trabalho no campo, mas Postecoglou decidiu adiar o início dos treinos para a sexta, por causa do cansaço da viagem.

As outras trinta equipes começam a chegar ao País em junho. Croácia e Irã são as próximas a desembarcar, no dia 3. Os europeus, adversários do Brasil na estreia, seguem para a Bahia, enquanto os iranianos ficarão em São Paulo, no CT do Corinthians.