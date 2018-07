Dilma deseja sucesso à Rússia na organização da próxima Copa

A presidente Dilma Rousseff encerrou sua declaração à imprensa, em razão da visita de Estado do presidente russo Vladimir Putin, desejando "sucesso" à Rússia na organização da próxima Copa do Mundo. O país será a sede do Mundial de 2018.

A presidente argumentou que os russos organizaram neste ano com êxito o Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi. Dilma defendeu que Brasil e Rússia cooperem na organização de mega eventos esportivos. Além do Mundial de 2018 na Rússia, ela disse que os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, também podem ser alvo dessa parceria.

Após reuniões realizadas no Palácio do Planalto, a presidente Dilma ofereceu um almoço a Putin no Itamaraty (sede do Ministério das Relações Exteriores). Os dois embarcam ainda nesta segunda-feira para Fortaleza, onde ocorrerá nesta semana a cúpula do grupo Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).