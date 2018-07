Dilma destaca que Ronaldo foi um exemplo de superação para todos

BRASÍLIA - A decisão anunciada nesta segunda-feira pelo jogador Ronaldo Fenômeno de encerrar a sua carreira gerou repercussão também no Palácio do Planalto, em Brasília. No início da noite desta segunda, foi emitida uma nota oficial comentando a aposentadoria do jogador, 18 anos depois de sua estreia pelo Cruzeiro. A nota, assinada pela presidente Dilma Rousseff, destaca que Ronaldo é "um dos jogadores mais talentosos do mundo" e "até hoje, o maior artilheiro de Copas do Mundo".

Abaixo a íntegra da nota do Palácio do Planalto sobre a saída de Ronaldo dos campos de futebol:

"Mensagem da Presidenta Dilma Rousseff, por ocasião do anúncio do encerramento da carreira profissional do jogador Ronaldo.

Neste momento de despedida, quero enviar minha saudação ao jogador Ronaldo Luís Nazário de Lima, um brasileiro que se tornou Fenômeno. Um dos jogadores mais talentosos da história do futebol, Ronaldo conquistou dois Mundiais com a Seleção Brasileira e é, até hoje, o maior artilheiro de Copas do Mundo. Em plena atividade, o jogador, que foi um exemplo de superação, já tinha se tornado uma verdadeira lenda. Todos nós, brasileiros, seremos eternamente gratos pelas alegrias que ele nos proporcionou e pelo que fez em prol do prestígio do Brasil no mundo dos esportes.

Dilma Rousseff

Presidenta da República Federativa do Brasil"

