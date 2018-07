Dilma e Blatter vão entregar taça a campeão da Copa do Mundo, diz Fifa A presidente Dilma Rousseff e o presidente da Fifa, Joseph Blatter, vão entregar o troféu à seleção campeã da Copa do Mundo, após a final do torneio no Maracanã, dia 13 de julho, informou a entidade nesta sexta-feira.