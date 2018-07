Dilma entrega ao papa Francisco camisa e bola da Copa do Mundo

ROMA - A presidente Dilma Rousseff desembarcou nesta sexta-feira em Roma e cumpriu sua promessa de convidar o papa Francisco para ver uma partida da seleção brasileira na Copa do Mundo. No encontro reservado que teve com Sua Santidade, que é argentino e gosta de futebol, Dilma lhe entregou uma camisa amarela do Brasil e uma bola do Mundial. Sempre sorridente, o papa ainda não se manifestou oficialmente sobre a competição que acontecerá no Brasil.

No começo desta semana, a presidente já havia se manifestado sobre esse encontro na Itália, e divulgado nas redes sociais seu desejo de estar ao lado de Francisco durante uma partida da Copa do Mundo. Chefes de Estado do mundo inteiro estarão em São Paulo para a festa de abertura do Mundial, marcada para o dia 12 de junho, antes da estreia da seleção brasileira no torneio. O time de Felipão abre a Copa diante da Croácia, no Estádio do Corinthians, em Itaquera.

Dilma e a comitiva brasileira estão em Roma para a designação de cardeais, incluindo o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta.