Dilma exalta seleção e mostra confiança para as oitavas

A presidente se mostrou confiante para o próximo duelo do Brasil, contra o Chile, no sábado, em Belo Horizonte, já pelas oitavas de final da Copa do Mundo. "Estamos todos confiantes em mais uma grande exibição contra o Chile, no sábado. #CopadasCopas."

Alvo de xingamentos na abertura da Copa, Dilma preferiu ver o jogo da última segunda no Palácio do Alvorada. Sua filha, Paula, e seu genro, Rafael, estiveram no Estádio Nacional Mané Garrincha