Dilma faz entrega simbólica da Copa para Putin no Rio de Janeiro

Com um gesto simbólico dentro das dependências do Maracanã, a presidente Dilma Rousseff realizou a entrega simbólica da Copa do Mundo para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, neste domingo. Na cerimônia, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, apresentou um certificado assinado para marcar a passagem do Mundial do Brasil para a Rússia enquanto os presidentes dos dois países recebiam bolas de jogos oficiais autografadas.

Com os olhos do planeta voltados para o Maracanã, e para a memorável Copa realizada no Brasil, a Fifa abriu oficialmente o caminho da mais importante competição do mundo em 2018, que será realizada no maior país do globo pela primeira vez. "A Copa do Mundo do Brasil passou uma mensagem muito especial ao mundo - uma mensagem de unidade e de conectar pessoas, uma mensagem de paz e de antidiscriminação. Nós vivenciamos uma Copa do Mundo bem-sucedida e teremos um legado para este País. Ao mesmo tempo, há uma responsabilidade para a próximo país-sede e estou confiante de que a Rússia vai assumir esta responsabilidade e também nos dará uma Copa maravilhosa para relembrar em 2018," declarou Blatter depois da entrega.

Por sua vez, a presidente Dilma afirmou que o País tem toda a razão para comemorar após o Mundial. "O Brasil está muito orgulhoso por mais uma vez ter sediado a maior celebração do futebol no mundo. Nos últimos 30 dias, o mundo esteve conectado ao Brasil, celebrando gols com muita emoção nas 12 cidades-sede, fazendo desta Copa a "Copa das Copas", analisou a presidente. "Estou certa de que todos que vieram ao Brasil, como turistas e delegações, vão levar memórias da nossa hospitalidade e alegria, e nós brasileiros também teremos memórias inesquecíveis. Desejo ao povo russo um grande sucesso na organização da Copa do Mundo de 2018", finalizou Dilma.

PARABÉNS

"Quero parabenizar a presidente (Dilma) Rousseff pela maneira como a Copa do Mundo foi organizada," disse o presidente da Rússia, Vladimir Putin. "O futebol ajuda a resolver problemas sociais. Nossa tarefa é criar as melhores condições possíveis para treinadores, jogadores, especialistas e torcedores. Agradeço ao presidente Blatter e seus colegas da FIFA pela honra de organizar a Copa do Mundo. Faremos tudo que pudermos para organizar o evento no seu mais alto nível", completou Putin.