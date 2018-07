Dilma parabeniza Atlético-MG pelo título da Libertadores A presidente Dilma Rousseff distribuiu nota oficial comemorando o título de campeão da Copa Libertadores pelo Atlético-MG, conquistado na noite da última quarta-feira com a vitória nos pênaltis sobre o Olimpia, após triunfo por 2 a 0 no tempo normal. Na partida de ida, o time brasileiro havia perdido pelo mesmo placar no Paraguai, mas conseguiu reverter o resultado no Mineirão, o que foi exaltado pela presidente.