A presidente Dilma Rousseff utilizou o microblog Twitter para parabenizar o Atlético Mineiro pelo título inédito de campeão da Copa do Brasil. O time derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão, na noite de quarta-feira, para ficar com a taça da competição, na qual já havia vencido a partida de ida da decisão por 2 a 0, há duas semanas, no Estádio Independência.

"Quero parabenizar o meu Atlético pela conquista da Copa do Brasil. A garra e a emoção fizeram a diferença", escreveu Dilma, que é torcedora do clube e colocou a hashtag "GaloCampeão" em sua página no Twitter.

A presidente também aproveitou para parabenizar o Cruzeiro pela conquista do Campeonato Brasileiro, que, nas palavras de Dilma, "enche de orgulho o futebol mineiro". Derrotado na final da Copa do Brasil, o time cruzeirense se sagrou bicampeão nacional com duas rodadas de antecedência, no último domingo, após bater o Goiás por 2 a 1, no Mineirão.