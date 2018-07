Dilma pede que Brasil receba bem visitantes na Copa do Mundo

SÃO PAULO - A presidente Dilma Rousseff se pronunciou oficialmente pela primeira vez nesta sexta-feira sobre os protestos que tomaram conta das ruas nas últimas semanas em todo o Brasil e pediu que os brasileiros recebam bem os visitantes na Copa do Mundo no ano que vem.

"Precisamos dar aos nossos povos irmãos a mesma acolhida generosa que recebemos deles. Respeito, carinho e alegria. É assim que devemos tratar os nossos hóspedes", pediu, ao destacar que o Brasil "merece e vai fazer uma grande Copa".

A realização do mega evento no País e também a Copa das Confederações foram alvo de manifestantes, que fizeram marchas nos arredores dos estádios que recebem os jogos do torneio, pedindo transparência de gastos e investimentos em outras demandas sociais, como educação e saúde.

Em seu discurso, Dilma alegou que os gastos nesses setores foram ampliados em seu mandato e continuarão sendo objeto de atenção do governo federal e que o dinheiro empreendido na construção das Arenas é na verdade proveniente de empresas investidoras e governos locais. "Jamais permitiria que esses recursos saíssem do orçamento público federal, prejudicando setores prioritários como a saúde e a educação", afirmou.

Os protestos no Brasil causaram desconforto no alto escalão do futebol. A Fifa, que teve carros queimados durante manifestação, precisou pedir mais segurança ao governo para manter o evento no País. O secretário-geral da entidade, Jerome Valcke, admitiu que corre a elaboração de um 'plano B' caso a violência no Brasil saia de controle. "É um problema do Brasil, e não da Fifa", disse.