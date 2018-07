Dilma prega união entre governantes para fazer a Copa Com o cronograma da Copa atrasado e os preparativos sendo alvos de crítica do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Fifa, a presidente Dilma Rousseff fez nesta terça-feira, em Brasília, a sua primeira reunião com os prefeitos e governadores das 12 cidades brasileiras que vão receber jogos do Mundial de 2014. No encontro, que contou também com a participação de alguns ministros, ela reforçou os apelos de respeito aos prazos e enfatizou a importância da união das três esferas governamentais (federal, estadual e municipal) na organização do evento.