Dilma promete apoiar sedes nas obras da Copa do Mundo de 2014

BELO HORIZONTE - Durante reinauguração do Mineirão, nesta sexta-feira, em Belo Horizonte, a presidente Dilma Rousseff disse estar segura de que o Brasil estará apto para fazer em 2014 uma das melhores edições da história da Copa do Mundo. "Temos certeza de que faremos uma das melhores Copa que o mundo conheceu", afirmou a presidente, durante seu discurso na cerimônia de entrega das obras do estádio.

Dilma admitiu que o trabalho para a realização da Copa "seria duro" e agradeceu ao esforço conjunto com os Estados e as cidades que serão sede do evento. Segundo ela, o governo federal seguirá apoiando os governos municipais e estaduais na execução das obras para o Mundial de 2014.

Faltando poucos meses para a realização da Copa das Confederações, marcada para junho de 2013, e pouco mais de um ano para a Copa de 2014, a presidente ressaltou que o Brasil demonstra ao mundo que "somos bons dentro do campo, mas somos bons também fora do Campo".

A presidente ressaltou ainda, durante o discurso na inauguração do Mineirão, a parceria entre governo federal, governo estadual e a iniciativa privada para a realização das obras para a Copa do Mundo. "O governo federal, diante da Copa, criou dentro do BNDES uma linha de financiamento para todos os estádios das 12 cidades da Copa e, aqui, nós investimos R$ 400 milhões através do BNDES com juros subsidiados e tivemos a parceria do governo estadual e a parceria também dos empresários privados que fizeram juntos uma PPP", explicou Dilma.

O Mineirão é o segundo dos 12 estádios brasileiros para a Copa a ser entregue. O primeiro foi o Castelão, em cerimônia que aconteceu no último domingo em Fortaleza, também com a presença de Dilma - a presidente já avisou que pretende estar na inauguração de todos eles.