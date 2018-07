Dilma, Ronaldo e Neymar conversam no Twitter sobre o sorteio da Copa

SÃO PAULO - A presidente da República, Dilma Rouseff, entrou no clima da Copa do Mundo e fez algumas perguntas para Ronaldo e Neymar sobre o sorteio da competição, que acontece neste sexta-feira, às 14h (horário de Brasília). A primeira pergunta foi direcionada ao ex-jogador de futebol e tinha como intuito descobrir o que os jogadores sentiam momentos antes do evento: "@ClaroRonaldo, vc q já participou de 4 Copas, como é o nervosismo antes do sorteio dos grupos da @fifaworldcup_pt ? #SorteioCopa2014".

Ronaldo não hesitou, e logo explicou como ele se sentia nos tempos de jogador: "Todo mundo fica curioso, @dilmabr. É bom saber quem são os primeiros adversários. Ainda + com todos os campeões mundiais presentes".

Depois foi a vez de Neymar. A presidente queria saber qual era a opinião do jogador sobre enfrentar as seleções mais tradicionais logo na primeira fase: "E @neymarjr, faz diferença enfrentar adversários considerados mais fracos no início ou vc prefere enfrentar os melhores de uma vez?"

Neymar, de forma rápida, respondeu nas redes sociais: "Ah, @dilmabr, numa Copa não tem adversário fraco... Né, @ClaroRonaldo??"

Ronaldo fez uma triangulação e concordou com o jovem jogador do Barcelona: "Isso mesmo, @neymarjr! E nos jogos considerados mais fáceis a pressão pela vitória é maior". Não satisfeita, a presidente insistiu, perguntando sobre o fato de a seleção brasileira jogar a Copa do Mundo em casa. "Mas @neymarjr, jogar com a presença da torcida brasileira faz toda a diferença, não é verdade? #SorteioCopa2014".

"Sem dúvida, @dilmabr !! É só ver o apoio que a gente teve na Copa das Confederações. Foi show !! #SorteioCopa2014", disse Neymar. Ronaldo aproveitou para completar a resposta do jogador do Barcelona: "@dilmabr, ver uma Copa do Mundo, em um país que todo mundo é um pouco técnico, um pouco jogador de futebol, vai ser incrível #SorteiodaCopa".

Por fim, Dilma agradeceu a atenção dos atletas e colocou um ponto final na conversa. "Obrigada, @ClaroRonaldo, obrigada, @neymarjr. Logo mais vamos todos acompanhar o #SorteioCopa2014 da @fifacom_pt!".