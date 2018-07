Dilma Rousseff faz inauguração oficial do novo Beira-Rio

PORTO ALEGRE - Apesar de já ter recebido um jogo oficial no último sábado, o novo Beira-Rio foi formalmente inaugurado na manhã desta quinta-feira, com a participação da presidente Dilma Rousseff. Totalmente reformado para ser um dos 12 palcos da Copa do Mundo, o estádio do Inter é o oitavo a ser entregue para a competição que acontecerá entre junho e julho.

Antes do Beira-Rio, já tinham sido entregues os estádios de Brasília, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife e Natal. Na semana passada, Dilma fez a inauguração informal da Arena Amazônia, em Manaus, mas as obras no local ainda não terminaram. Agora, faltam apenas a Arena Pantanal, em Cuiabá, o Itaquerão, em São Paulo, e a Arena da Baixada, em Curitiba.

O Beira-Rio é o primeiro dos três estádios particulares da Copa do Mundo a ser entregue - os outros dois, Itaquerão e Arena da Baixada, ainda estão em obras. E já foi utilizado pelo Inter no último sábado, quando a equipe goleou o Caxias por 4 a 0 em jogo válido pelo Campeonato Gaúcho. Na ocasião, as arquibancadas receberam um público reduzido de apenas 10 mil pessoas e a partida acabou servindo como um evento-teste antes da inauguração oficial.

Na cerimônia desta quinta-feira, Dilma foi acompanhada pelo governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, pelo prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo, pelo secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, pelo ex-jogador Ronaldo, membro do Comitê Organizador Local da Copa, e pela diretoria do Inter, entre outras autoridades.

Cumprindo o mesmo ritual que vem fazendo na inauguração de todos os estádios construídos ou reformados para a Copa, a presidente conheceu parte das novas instalações do Beira-Rio, conversou com autoridades, cumprimentou alguns operários da obra e deu um pontapé inicial no centro do gramado. Parecia se divertir. Dessa vez, porém, teve uma novidade na cerimônia: a participação dos jogadores do elenco do Inter, todos devidamente uniformizados, com quem a presidente posou para fotos.

Com orçamento de R$ 330 milhões, sendo R$ 275 milhões de financiamento federal, a reforma do Beira-Rio durou cerca de 24 meses. Agora com 50 mil lugares, o estádio originalmente inaugurado em 1969 receberá cinco jogos na Copa do Mundo: França x Honduras, Austrália x Holanda, Coreia do Sul x Argélia, Nigéria x Argentina e um outro válido pelas oitavas de final.