Dilma Rousseff lamenta violência e quer 'delegacia do torcedor'

SÃO PAULO - Depois das cenas violentas na partida entre Atlético-PR e Vasco, disputada no último domingo, em Joinville (SC), pela rodada final do Campeonato Brasileiro, a presidente Dilma Rousseff pediu paz e defendeu a presença da polícia nos estádios brasileiros. No Twitter, a presidente afirmou nesta segunda-feira que conversou com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e defendeu a criação de uma delegacia do torcedor.

"É necessária a presença da polícia nos estádios, prisão em flagrante em caso de violência e a criação de uma delegacia do torcedor para que cenas como a de ontem sejam coibidas", escreveu Dilma.

Após a violenta briga ocorrida nas arquibancadas da Arena Joinville, quatro torcedores foram hospitalizados na cidade catarinense. Por causa da briga, cheia de imagens chocantes, o jogo ficou paralisado por mais de uma hora e acabou sendo encerrado com bastante atraso. No confronto, o Atlético goleou o Vasco por 5 a 1 e selou o rebaixamento da equipe acarioca para a Série B do Brasileiro.

Antes de Dilma se manifestar via Twitter, Aldo Rebelo já havia divulgado nota oficial para repudiar a violência e cobrar punição aos envolvidos. Ele pediu que se cumpra o Estatuto do Torcedor, que "prevê penas de reclusão e de banimento dos estádios aos torcedores que cometerem atos de violência".

Rebelo também disse que tentará intermediar uma discussão entre o Ministério Público e a polícia para definir como deverá ser feita a segurança nos estádios brasileiros a partir de agora, sendo que no próximo ano o Brasil será palco da Copa do Mundo de 2014.