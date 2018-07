Dilma Rousseff se frustra com derrota do Internacional PORTO ALEGRE - A derrota do Internacional para o Mazembe, do Congo, por 2 a 0, nesta terça-feira, na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, em Abu Dabi, frustrou uma aniversariante ilustre, a presidente eleita Dilma Rousseff - será empossada no próximo 1 de janeiro, em Brasília -, que completou 63 anos de idade.