Dilma vai esperar por sorteio em sala reservada

Dilma aparecerá no sorteio diretamente no palco, acompanhada pelo presidente da Fifa, Joseph Blatter. A presidente, que já se encontra presente no local do evento, abrirá a cerimônia com um discurso.

A sala reservada foi uma exigência de Dilma, amparada por uma lei que dá a presidentes o direito de ficar em locais reservados durante eventos, sob proteção da segurança da presidência.

VENDAVAL - Um forte vendaval tem assustado os presentes na Marina da Glória, onde acontecerá o sorteio. Algumas estruturas metálicas instaladas para receber o evento caíram e placas foram arrancadas pelo vento. Não houve registro de feridos, mas os seguranças pedem cuidado no local.