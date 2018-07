Dilma veta recursos do FGTS para obras da Copa A presidente Dilma Rousseff vetou a utilização de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para obras da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. A proposta constava do Projeto de Conversão da Medida Provisória 545, sancionada e publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União.