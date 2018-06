Dinamarca anuncia lista preliminar para Copa com três novidades

O técnico da seleção da Dinamarca, Age Hareide, divulgou nesta segunda-feira uma lista prévia de 35 nomes para a Copa do Mundo da Rússia e incluiu na sua relação os veteranos Michael Krohn-Dehli e Nicklas Bendtner, além de três jogadores novatos.

Krohn-Dehli, meio-campista de 34 anos, defende o Deportivo La Coruña e compôs o grupo dinamarquês na Eurocopa de 2012. Já Bendtner, atacante de 30 anos e do Rosenborg, também participou do torneio continental em 2012 e da Copa do Mundo de 2010.

Já os novatos são Robert Skov, meia-atacante de 21 anos do Copenhagen e que participou da Olimpíada de 2016, Kenneth Zohore, atacante de 24 anos e do Cardiff City, e Mathias Jensenm, meio-campista de 22 anos do FC Nordsjaelland.

A lista preliminar de convocados também conta com o atacante Christian Eriksen e o goleiro Kasper Schmeichel, considerados referências da seleção dinamarquesa. E Hareide também promoveu os retornos de Daniel Wass e Pierre-Emile Hojbjerg, que ficaram fora de convocação.

Essa relação precisará ser reduzida para 23 nomes, que vão à Rússia, até 4 de junho. Em 12º lugar no ranking da Fifa, a seleção dinamarquesa fará amistosos com a Suécia e o México nos dias 2 e 9, respectivamente. A equipe está no Grupo C da Copa do Mundo e vai estrear em 16 de junho, em Saranski, contra o Peru. A Austrália e a França serão os outros adversários na primeira fase.

Confira a lista preliminar de convocados da Dinamarca para a Copa do Mundo:

Goleiros: Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Lossl (Huddersfield), Frederik Ronow (Brondby) e Jesper Hansen (FC Midtjylland).

Defensores: Simon Kjaer (Sevilla), Andreas Christensen (Chelsea), Mathias Jorgensen (Huddersfield), Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach), Andreas Bjelland (Brentford), Henrik Dalsgaard (Brentford), Peter Ankersen (FC Copenhagen), Jens Stryger (Udinese), Riza Durmisi (Real Betis), Jonas Knudsen (Ipswich), Nicolai Boilesen (FC Copenhagen).

Meio-campistas: William Kvist (FC Copenhagen), Thomas Delaney (Werder Bremen), Lukas Lerager (Bordeaux), Lasse Schone (Ajax), Mike Jensen (Rosenborg), Christian Eriksen (Tottenham), Daniel Wass (Celta Vigo), Pierre-Emile Hojbjerg (Southampton), Mathias Jensen (FC Nordsjaelland), Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruna), Robert Skov (FC Copenhagen).

Atacantes: Pione Sisto (Celta de Vigo), Martin Braithwate (Bordeaux), Andreas Cornelius (Atalanta), Viktor Fischer (FC Copenhagen), Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Nicolai Jorgensen (Feyenoord), Nicklas Bendtner (Rosenborg), Kasper Dolberg (Ajax), Kenneth Zohore (Cardiff).